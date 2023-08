Reitunfall: Lena Meyer-Landrut zieht sich Knochenbrüche zu

Lena Meyer-Landrut (32) hatte auf dem Pferd wohl Pech. Mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest hatte die Sängerin tausende von Fan-Herzen erobert. Danach hatte sie sich eine große Karriere in der Musikbranche aufgebaut und zählt bis heute zu den beliebtesten deutschen Musikern. Doch nun ist sie zu einer Pause gezwungen – denn Lena stürzte vom Pferd und brach sich das Kreuzbein gleich doppelt.

Bei Instagram teilt Lena ihren Unfall mit ihren Fans. "Vom Pferd gefallen und mir dabei einen doppelten Kreuzbeinbruch geholt. Klar, ein Knochen reicht nicht", schreibt die 32-Jährige offenbar frustriert. Das Kreuzbein ist die Verbindung zwischen Wirbelsäule und Becken. Doch allzu schlimm scheint es um Lena nicht zu stehen: Sie beruhigt ihre Fans und betont, sich jetzt erst einmal "bestmöglich erholen" zu wollen und es ruhig und langsam anzugehen. Ihren Followern legt sie ans Herz, schön auf sich aufzupassen.

Es ruhig anzugehen scheint Lenas Geheimwaffe zu sein – und das vor allem in ihrem stressigen Alltag als Popstar. Gegenüber Music Made in Germany hatte die "Satellite"-Interpretin erklärt, dass sie in stressigen Situationen vor allem auf ihren Körper höre. "Ich nehme keine Drogen, die mich sozusagen hochpushen, ich bin nüchtern und ich habe einfach mein Körpergefühl, das sagt: 'Stopp!'", hatte sie gemeint.

Lena Meyer-Landrut im September 2022

Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Lena Meyer-Landrut, 2022

