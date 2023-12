Nach "grauer" Zeit: Lena Meyer-Landrut blickt nach vorne!

Die grauen Tage aus dem Jahr 2023 lässt sie hinter sich! Lena Meyer-Landrut (32) machte vor wenigen Tagen deutlich, dass sie es in den vergangenen Monaten nicht so leicht hatte. Grund war wohl ein doppelter Kreuzbeinbruch, den sich die Sängerin bei einem Reitunfall zugezogen hatte und ein Aufenthalt in der Notaufnahme. Für die "Life Was A Beach"-Interpretin fühlte sich alles "grau und dunkel" an. Lena blickt jetzt aber nach vorne und ist gespannt, wie es 2024 weitergeht!

Nach dem nachdenklichen Post von vor zwei Wochen veröffentlicht die einstige Eurovision Song Contest-Gewinnerin nun einen positiv gestimmten Beitrag auf Instagram. Sie wünscht ihrer Community schöne Feiertage und "vor allem Gesundheit und Ruhe und Sicherheit". Außerdem verrät die The Voice Kids-Jurorin: "Ich schaue gespannt auf das nächste Jahr – hoffentlich voll Freude und wunderschönen Momenten." Auf den beiden Bildern zeigt sich Lena mit einem breiten Lächeln vor einem geschmückten Weihnachtsbaum – die graue Zeit scheint zumindest für den Moment vorbei.

Im neuen Jahr sitzt das Gesangstalent wieder in dem roten Drehstuhl bei "The Voice Kids" – am siebten Januar sollen die Dreharbeiten beginnen. Sie und ihre Coach-Kollegen Álvaro Soler (32), Wincent Weiss (30), Michi Beck (56) und Smudo (55) suchen bereits zum zwölften Mal unter Kindern nach dem größten Sänger.

Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut in der Weihnachtszeit 2023

Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Dezember 2023

Anzeige

SAT.1/André Kowalski Lena Meyer-Landrut 2015 bei "The Voice Kids"

Anzeige

Glaubt ihr, dass Lena die kryptischen Zeilen bald noch genauer erklären wird? Ja, garantiert! Nein, das denke ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de