TV-Teilnehmer traf als Polizist auf Lena Meyer-Landrut!

Damit sorgte er für eine Überraschung! Phillip Hohenberger stellte sich als einer der Kandidaten in der "3-Millionen-Euro-Woche" den Fragen von Moderator Günther Jauch (67). Wenn Phillip nicht gerade auf dem Stuhl einer Quizshow sitzt, arbeitet er als Polizist in Berlin. In seinem Berufsalltag erlebt der 31-Jährige kuriose Situationen, eine davon kommt bei der 64.000-Euro-Frage auf den Tisch. Der Millionen-Anwärter soll Sängerin Lena Meyer-Landrut (32) bei einem seiner Polizeieinsätze getroffen haben!

Die besagte Wer wird Millionär?-Frage lautete: "Wer hatte bisher einen einzigen Nr.-1-Hit in den deutschen Charts – und das direkt mit einer Debütsingle?" Phillip entschied sich nach dem 50:50-Joker letztendlich für die Eurovision Song Contest-Siegerin und lag damit richtig. "Die ist auch sehr nett, die Frau Lena Meyer-Landrut", fügte er seiner Antwort überraschend hinzu. Auf Nachfrage des Showmasters kam allerdings nur raus, dass er sie mal bei einem Einsatz getroffen habe, dabei habe sich aber um "nichts Schlimmes" gehandelt.

Mit ihrer freundlichen Art wird Lena auch in der kommenden The Voice Kids-Staffel versuchen, junge Talente für ihr Team zu gewinnen. Die Dreharbeiten dazu sollen bereits in diesem Monat beginnen. Im Frühjahr werden in der Show dann auch Álvaro Soler (32), Wincent Weiss (30) und Smudo (55) als Coaches zu sehen sein.

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut im Jahr 2010

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Musikerin

Anzeige

SAT.1 / Andre Kowalski Die "The Voice Kids"-Jury der zehnten Staffel

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Phillip in der Show erzählt hat, dass er Lena getroffen hat? Ich finde es voll interessant! Das hätte er auch für sich behalten können. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de