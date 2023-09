"Erst mal Single": Will "Love Island"-Hannes nur flirten?

Wird er seine große Liebe finden? Hannes Mörl ist einer der diesjährigen Love Island-Kandidaten. Der Sohn des Neue-Deutsche-Welle-Stars Markus Mörl (64) wagt damit seinen ersten Ausflug ins deutsche Reality-TV, während sein berühmter Papa letztes Jahr schon im Dschungelcamp dabei war. In der Datingshow suchen heiße Singles nach der großen Liebe. Doch wie steht Promi-Sohn Hannes eigentlich gerade zum Thema Beziehungen?

Gegenüber Bild spricht Hannes Klartext: Für Spaß sei der Student zwar zu haben, verknallt sei er aktuell jedoch nicht. "Ich komme aus einer langen Beziehung und bin erst mal Single. Ich denke, für seine Interessen darf man sich auch nicht verbiegen – egal ob Liebe oder was auch immer", verrät der "Love Island"-Teilnehmer ehrlich. Er sei zwar eigentlich ein Beziehungsmensch, sehe eine Partnerschaft aber auch als "riesige Aufgabe".

Abgesehen von ihrem Reality-TV-Auftritt verbindet das Vater-Sohn-Gespann auch die Liebe zur Musik: "Ich bin und war immer stolz auf meinen Vater. Ich wollte immer in seine Fußstapfen treten", verrät Hannes. Unter dem Künstlernamen Hannessy möchte der Beau nun auch als Rapper durchstarten. Doch auch Markus ist stolz auf seinen Sohn: "Ich denke, es ist sehr gut, was er da macht. Aber Rap verstehe ich mal so gar nicht."

Instagram / markus_moerl Markus Mörl mit seinem Sohn Hannes

Instagram / markus_moerl Markus Mörl und sein Sohn Hannes, Musiker

RTL II / Magdalena Possert Der "Love Island"-Cast 2023

