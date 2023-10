Geht da doch was? "Love Island"-Hannes schenkt Vanessa Rosen

Geht bei Hannes und Vanessa doch mehr? Der Sohn des Neue-Deutsche-Welle-Stars Markus Mörl (64) hatte bei Love Island anfangs ein Auge auf Vanessa geworfen. Die beiden kamen sich näher, aber so richtig funken wollte es nicht. Die Bayerin versuchte schließlich, mit Derryl zu flirten, während der Hesse sein Glück bei Vani (24) und Celine versuchte. Mehrere Wochen nach den Dreharbeiten verbringen die beiden aber offenbar viel Zeit miteinander: Hannes hat Vanessa sogar Rosen mitgebracht.

Vanessas Zwillingsschwester Jenny teilte auf Instagram zunächst ein Video, wie sie mit den beiden beim Sport ist. Am Tag danach waren Hannes und Vanessa offenbar alleine frühstücken, ehe es für die 22-Jährige zum Friseur ging. Der angehende Rapper überraschte sie dort scheinbar mit einem Strauß Rosen. Zu einem Video, in dem er ein paar der begehrten Schnittblumen in der Hand hielt, schrieb er: "Rosen für meine Rose."

Nach ihrem Rauswurf hatte Vanessa gegenüber Promiflash erzählt, dass es zwischen ihr und Hannes während der Sendung etwas schwierig gewesen sei. "Ich fand es gut mit ihm und wir haben eine gute Zeit gehabt. Wir haben das Beste draus gemacht und haben uns auch zum Schluss entschieden, uns nur auf uns beide zu fokussieren, aber es war leider zu schnell alles vorbei", erinnerte sich die Fachfrau im Gastgewerbe.

Anzeige

Instagram / hannes_hannessy Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / _jenny_2000_ Vanessa und Hannes im Oktober 2023

Anzeige

RTLZWEI Vanessa und Hannes bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de