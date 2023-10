"Love Island"-Hannes und Vanessa sind doch nicht zusammen!

Hannes Mörl schafft die Gerüchte aus der Welt! Der Sohn von Schlagersänger Markus Mörl (64) suchte im TV die große Liebe: Bei der diesjährigen Staffel von Love Island setzte er alles daran, seine Traumfrau zu finden. Doch leider scheiterte das Vorhaben. Nach der Show soll der angehende Rapper mit Kandidatin Vanessa Grassl angebandelt haben. Doch Hannes und die Beauty stellen jetzt klar: Sie sind nicht zusammen!

In ihrer Instagram-Story beziehen die beiden nun Stellung zu den Liebesgerüchten. So schreibt Vanessa amüsiert, dass sie noch gar nichts von ihrem Glück wisse: "Ich kann sagen, dass wir kein Paar sind." Auch Hannes meldet sich zu Wort und teilt den Beitrag. Mit weniger Worten, aber ebenso deutlich, schreibt er nur ungläubige Frage- und Ausrufezeichen. Somit steht fest: Die zwei sind kein Liebespaar, sondern scheinen sich schlichtweg freundschaftlich gut zu verstehen.

Hannes scheint also noch Single zu sein – das will der Promi-Spross aber künftig ändern! "Ich bin schon auf der Suche. Ich denke mal, ich werde ganz natürlich jemanden finden", erklärte er im Oktober im Interview mit Promiflash. Er habe kein Problem damit, wenn die Frauen auf ihn zugehen würden: "Sie kann mich einfach anschreiben. Das ist heutzutage in unserer digitalen Gesellschaft relativ simpel."

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTLZWEI Vanessa und Hannes, "Love Island"-Teilnehmer 2023

Anzeige

RTLZWEI Hannes und Vanessa bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de