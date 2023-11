"Love Island"-Hannes und Vanessa beenden die Kennenlernphase

Bei Hannes und Vanessa ist alles aus und vorbei! Der Sohn des Neue-Deutsche-Welle-Sängers Markus Mörl (64) und die Bayerin hatten sich in der diesjährigen Love Island-Staffel kennengelernt. Nachdem sie sich zwischenzeitlich anderweitig umgeschaut hatten, fanden sie aber wieder zusammen. Nach der Show haben sich die beiden immer wieder getroffen – jedoch ohne Erfolg. Hannes und Vanessa haben ihre Kennenlernphase beendet!

In ihrer Instagram-Story verkündet die 22-Jährige: "Hannes und ich lernen uns nicht weiter kennen. Ich finde es sehr schade, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Damit hatte ich absolut nicht gerechnet." Offenbar ging der Schlussstrich nicht von ihr aus. Denn Vanessa betont: "Ich wünsche ihm trotzdem das Beste und dass er sich in Zukunft bewusst wird, was er will." Der angehende Rapper hat sich bisher noch nicht persönlich dazu geäußert.

Hannes hatte sich beim zweiten Flirt-Anlauf von seiner romantischen Seite gezeigt. Er überraschte Vanessa nach einem Friseurbesuch zum Beispiel mit Rosen. "Rosen für meine Rose", hatte er zu einem Video geschrieben.

Anzeige

RTL2 Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Vanessa und Hannes bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Hannes und Vanessa bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de