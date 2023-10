Braucht Hannes Mörl nach "Love Island" eine Flirtpause?

Ist seine Batterie jetzt leer? Hannes Mörl begeisterte in diesem Jahr die Zuschauer von Love Island. Mit seiner lockeren und humorvollen Art mauserte er sich zum echten Publikumsliebling. Mit der großen Liebe wollte es in der Kuppelshow allerdings nicht für den Sohn von Markus Mörl (64) klappen. Es war einfach nicht die richtige Frau für ihn dabei. Wie sieht das jetzt nach der Sendung aus? Mit Promiflash spricht Hannes jetzt darüber, ob er im echten Leben weiter flirten will.

"Ich bin schon auf der Suche. Ich denke mal, ich werde ganz natürlich jemanden finden", verrät er im Promiflash-Interview. Er sei auch nicht abgeneigt, wenn die Ladys den ersten Schritt machen: "Sie kann mich einfach anschreiben. Das ist heutzutage in unserer digitalen Gesellschaft relativ simpel." Ist Hannes denn nach der TV-Pleite überhaupt schon wieder bereit, so richtig zu flirten? "Ich bin genauso offen, wie ich auch in der Show, denke ich mal, rüberkam. Ich gehe dahin, wo ich gewollt bin", sagt er.

Doch warum wollte es auf der Liebesinsel nicht bei dem Hottie funken? "Ich bin in ein paar Fettnäpfchen getreten, habe mich damit ultimativ ins Aus geschossen", verrät er. Hannes wolle sich aber nicht den ganzen Schuh selbst anziehen – denn es gehören immer zwei dazu. Die richtige Frau war einfach nicht dabei.

RTLZWEI Vanessa und Hannes, "Love Island"-Teilnehmer 2023

RTLZWEI Hannes Mörl, "Love Island"-Kandidat 2023

Instagram / markus_moerl Markus Mörl und sein Sohn Hannes, Musiker

