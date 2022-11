Völlig hüllenlos: Désirée Nick zeigt sich oben ohne im Netz

Désirée Nick (66) zieht blank. Die Entertainerin hat keine Hemmungen zu zeigen, was sie zu bieten hat. In ihrem Podcast beweist sie das immer wieder – auch wenn offenbar längst nicht alle Stars Lust dazu haben, in ihrer Show aufzutreten. Im Netz versteckt sie ebenfalls nichts und zeigt sich gerne besonders sexy oder gar völlig hüllenlos. Auch diesmal betonte Désirée ihr Vorzüge mit sehr offenherzigen Fotos...

"Im Advent heißt es nicht nur Geschenke einpacken, sondern auch die Goodies auspacken. Ich glühe schon einmal vor", scherzte Désirée bei Instagram. Mit ihren Goodies scheint sie ihre eigenen Kurven zu meinen, denn die versteckte sie auf den Fotos nicht. Oben ohne posierte sie in einem schicken pfirsichfarbenen Ballkleid. Zu den Bildern in dem edlen Kleid gesellt sich eine Fotografie, die die Kabarettistin nur in Unterwäsche zeigte, wobei auch hier eine Menge Stoff gespart wurde. Dabei rekelte sie sich lasziv und mit einem Bein in der Luft auf einem Ledersofa.

Erst wenige Tage zuvor teilte Désirée Fotos von sich, die sie völlig unbekleidet zeigen. Lediglich mit zwei Discokugeln vor der Brust und einer zwischen den Beinen bedeckte sie alle sensiblen Stellen und lachte frech in die Kamera. "Ihr habt Glück, dass mir die Dinger nicht runtergefallen sind", witzelte sie.

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im April 2021 in Berlin

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im April 2022 in Berlin

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im November 2022

