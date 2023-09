Brooklyn Beckham und Nicola turteln heftig auf Jachtausflug

Brooklyn Beckham (24) und Nicola Peltz (28) geben sich verliebt, wie am ersten Tag. Das Paar geht seit 2020 gemeinsam durchs Leben. Nur zwei Jahre später wagten sie sich vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Seither zelebrieren sie ihr Liebesglück – das sie auch gerne mit ihren Fans in den sozialen Netzwerken teilen. Auf einem gemeinsamen Yacht-Ausflug können Brooklyn und Nicola die Finger offenbar nicht voneinander lassen.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Liebste des ältesten Beckham-Sprosses eine Reihe von Schnappschüssen. Auf einem der Bilder sitzt die Schauspielerin auf Brooklyn und grinst in die Kamera, während dieser sich für einen Kuss zu ihr lehnt. Doch das ist nicht das Foto, was unter den Fans aktuell wohl für Gesprächsstoff sorgt. Zusätzlich zu der Bilderreihe teilt die Beauty den wohl pikantesten Schnappschuss des Tages in ihrer Story. Auf diesem platziert der 24-Jährige seine Hand in ihrem Minirock, während Nicola sich eng an ihn schmiegt.

Auf den Bildern ist mitunter auch BFF Selena Gomez (31) zu sehen, die das Paar auf ihrem Ausflug begleitete. Bereits in der Vergangenheit hatten sich die drei häufiger gemeinsam gezeigt – und das auch aus gutem Grund. In dem Format "The Jennifer Hudson Show" hatte er gesagt: "Ich liebe es, wenn meine Frau neue Freunde findet [...]. Wir verstehen uns alle gut."

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Selena Gomez und Nicola Peltz im September 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz und Brooklyn Beckham, 2023

