"Dreiergespann": Brooklyn Beckham über Selena-Freundschaft

Das hält Brooklyn Beckham (24) wirklich von der Freundschaft seiner Frau Nicola (28) und Selena Gomez (30)! Seit Ende vergangenen Jahres sind das Model und die Schauspielerin ein Herz und Seele: So feierten die Freundinnen und Brooklyn nicht nur Thanksgiving zusammen, sondern auch Silvester. Die BFFs haben sich sogar schon ein Freundschaftstattoo stechen lassen. Jetzt sprach erstmals Brooklyn über die enge Bindung zwischen Nicola und Selena!

In dem Format "The Jennifer Hudson Show" machte der 24-Jährige gegenüber Jennifer Hudson (41) deutlich, dass er gerne Zeit mit Nicola und Selena verbringt. "Sie sagt, wir sind ein Dreiergespann", verriet Brooklyn über den ehemaligen Disney-Star, den er als "so ein süßes Mädchen" und "offensichtlich sehr talentiert" bezeichnete. "Ich liebe es, wenn meine Frau neue Freunde findet, vor allem wirklich gute Freunde. Wir verstehen uns alle gut", fügte der Sohn von David Beckham (47) außerdem hinzu.

Auch Nicola kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Wir sagen: 'Ja, wir sind ein Trio'. Wir sind alle drei beste Freunde", berichtete sie gegenüber Cosmopolitan UK. "Ich liebe sie so sehr. Sie ist wirklich einer der erstaunlichsten Menschen, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Sie ist der netteste Mensch überhaupt. Ihr Herz ist wahrhaftig aus Gold", ergänzte die 28-Jährige zudem.

Instagram / CnTHQL-L3Qp Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham

Instagram / selenagomez Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham und Selena Gomez, 2023

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham

