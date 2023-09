Danny Masterson muss wegen Vergewaltigung 30 Jahre in Haft!

Das Schuldmaß steht fest. In den vergangenen Jahren sah sich Danny Masterson (47) mit vielen Negativschlagzeilen konfrontiert. Dem "Die wilden Siebziger"-Star wurde mehrfache Vergewaltigung vorgeworfen. Im darauf folgenden Gerichtsprozess wurde der Schauspieler in zwei der drei gegen ihn erhobenen Vorwürfe schließlich für schuldig gesprochen. Jetzt wird vier Monate später die Strafe verlesen: Danny muss für 30 Jahre in den Knast.

Das berichten mehrere Medien, unter anderem TMZ. Am Donnerstagmorgen wurde das Strafmaß in dem Gericht in Los Angeles verkündet: Danny ist zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Bei der Urteilsverkündung war er anwesend – entschied sich aber nicht zu sprechen. Nun haben Danny und sein Anwaltsteam 60 Tage Zeit, Berufung einzulegen. Nachdem der Serienstar schon schuldig gesprochen wurde, hieß es, dass ihm eine 30 Jahre bis lebenslängliche Haftstrafe drohen wird.

Nach seinem Schuldspruch wurde Danny direkt in ein Gefängnis gebracht, bis zur heutigen Urteilsverkündung. Aus Sicherheitsgründen wurde er aber nicht mit den "normalen" Insassen inhaftiert, sondern in einem separaten Bereich, wo schon andere Prominente waren.

KAT / MEGA Danny Masterson vor dem Gericht in Los Angeles, April 2023

Getty Images Danny Masterson beim Launch Event zu "The Ranch" 2017

KAT / MEGA Danny Masterson im April 2023

