Nach Alkoholvorwürfen: Stefan Mross stößt mit Wasser an!

Er setzt ein Zeichen! Die vergangenen Wochen waren nicht einfach für Stefan Mross (47). Dem Sänger war nämlich ein Alkoholproblem unterstellt worden. Auch seine Ex Anna-Carina Woitschack (30) äußerte sich zu den Vorwürfen und bestätigte, dass ihr ehemaliger Partner zu viel trinke. Das lässt der "Immer wieder Sonntags"-Moderator aber nicht auf sich sitzen: Er streitet die Vorwürfe ab und ist sich sicher, dass man ihm bewusst schaden wolle. Jetzt trinkt Stefan demonstrativ Wasser in der Öffentlichkeit.

Der Musiker eröffnete das Frankfurter Oktoberfest. Im Interview mit Bild sagt er: "Das Bier schmeckt gut, kann man nichts sagen. Ich kann nur empfehlen, eins zu kaufen, ich weiß zwar nicht, was eine Maß hier kostet. Es lohnt sich aber." In der Loge nehmen er und seine neue Freundin Eva Luginger Platz und stoßen mit ihren Getränken an. Auffällig ist, dass Stefan seiner Liebsten demonstrativ mit einem Glas Wasser zuprostet. Ob er damit auf die zuletzt kursierenden Gerüchte um ein Alkoholproblem reagiert?

Gegen die Vorwürfe hat er sich bereits auch öffentlich geäußert. "Es war eine ganz gezielte Hetzkampagne. Ja, klar trinkt man mal was an der Hotelbar. Ich kann jetzt nicht sagen, ich setze mich da mit einem Pfefferminztee hin", sagte der TV-Moderator im "Assenheimers Promitalk"-Podcast. Außerdem stehe seine Show immer an erster Stelle: "Es ist für mich ein No-Go, irgendwo herumzuhängen, wenn ich am Sonntagmorgen die Sendung habe."

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross auf dem Oktoberfest 2017

Instagram / eva_luginger Eva Luginger, Schlagersängerin

Getty Images Stefan Mross, TV-Moderator

