Stefan Mross sicher: Alkoholvorwürfe waren "Hetzkampagne"

Diese Vorwürfe nimmt er nicht so einfach hin! Vor einigen Wochen machten schwerwiegende Gerüchte die Runde: Stefan Mross (47) wurde unterstellt, ein Alkoholproblem zu haben. Auch seine Ex Anna-Carina Woitschack (30) äußerte sich dazu und behauptete, dass der "Immer wieder Sonntags"-Moderator zu viel trinke. Doch Stefan wehrt sich vehement dagegen und ist der Meinung: Die Alkoholvorwürfe wurden verbreitet, um ihn zu schädigen!

Im "Assenheimers Promitalk"-Podcast spricht der 47-Jährige jetzt Klartext. "Es war eine ganz gezielte Hetzkampagne. Ja, klar trinkt man mal was an der Hotelbar. Ich kann jetzt nicht sagen, ich setze mich da mit einem Pfefferminztee hin", gibt er offen zu. Doch seine Show stehe für ihn immer an erster Stelle, weswegen er nie über die Stränge schlage und bis tief in die Nacht feiere: "Es ist für mich ein No-Go, irgendwo herumzuhängen, wenn ich am Sonntagmorgen die Sendung habe."

Stefans Ex Anna-Carina behauptete allerdings etwas ganz anderes. "Sein Umfeld weiß das. Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen. Er hatte es mir versprochen. Ich habe ihn darin bestärkt, denn allein schafft er es nicht, vom Alkohol loszukommen", erklärte sie gegenüber Bild.

Getty Images Stefan Mross im November 2012

Getty Images Stefan Mross bei "Immer Wieder Sonntags"

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross 2017

