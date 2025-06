So gleicht Stefan Mross "Immer wieder Sonntags"-Stress aus

Stefan Mross (49) hat verraten, wie er mit dem Stress durch die Liveshows von "Immer wieder sonntags" umgeht. Während der kommenden Monate steht er jeden Sonntagvormittag live auf der Bühne des Europa-Parks in Rust und präsentiert die beliebte Fernsehshow. Doch trotz des dichten Programms gönnt sich der Moderator gezielt kleine Auszeiten, beispielsweise im Anschluss an eine Sendung. "Dann ziehen Eva und ich gemeinsam mit Freunden los in den Europa-Park, essen etwas Leckeres und genießen die Atmosphäre. Ab und zu geht’s auch mal in die Achterbahn", erklärt er im Interview mit der Zeitschrift "Neue Post".

Doch nicht nur spontane Besuche im Park helfen dem Paar, vom Alltag abzuschalten. Die beiden lieben es, in ihrer Freizeit sportlich aktiv zu sein. Besonders an freien Tagen zieht es Stefan und Eva in die Natur: "Eva und ich lieben es, gemeinsam mit dem Bike die Gegend zu erkunden oder einfach ein bisschen Sport zu machen. Kein durchgetakteter Tag, einfach drauflos." Zudem gibt es für sie einen ganz besonderen Rückzugsort: Südtirol. "Das ist für uns ein echter Wohlfühlort. Wir gehen dort wandern, besuchen kleine Kirchen in der Gegend. Oder wir lassen uns dort einfach in der Sauna treiben. Kein Trubel – einfach nur wir zwei", sagt Stefan.

Ab dem 15. Juni 2025 begrüßt Stefan Mross wieder seine Fans mit zwölf Live-Ausgaben der Show "Immer wieder sonntags", einem festen Bestandteil der sonntäglichen Unterhaltung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die Show, die jeden Sonntag live aus dem Europa-Park-Erlebnis-Resort in Rust gesendet wird, hat nicht nur musikalische Höhepunkte zu bieten, sondern auch thematische Neuerungen. Im Laufe seiner Karriere hat sich der Moderator nicht nur durch seine Popularität auf der Bühne etabliert, sondern auch durch seine charmante Art, Tradition mit frischen Ideen zu verbinden.

Instagram / stefan.mross Stefan Mross im Mai 2025

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024

