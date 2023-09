Fan wird während Konzert des Rappers Lil Baby angeschossen

Die Panik war groß! Der Rapper Lil Baby hatte 2017 angefangen, sich ernsthaft mit der Musik beschäftigen – und das hat sich auch ausgezahlt: Mit seinem Debütalbum Harder Than Ever, das 2018 erschienen worden war, war ihm sein großer Durchbruch gelungen. Mittlerweile füllt er die Konzerthallen weltweit und befindet sich aktuell auch auf seiner "It's Only Us"-Tour. Doch eines seiner Konzerte muss nun abgebrochen werden: Während Lil Babys Auftritt fallen Schüsse.

Wie unter anderem NBC News berichtet, verläuft das Konzert des Rappers in der US-amerikanischen Stadt Memphis überhaupt nicht wie geplant: Gegen 22:30 fällt in der Menschenmenge ein Schuss. Zu diesem Zeitpunkt soll der "Go Hard"-Interpret gerade einmal eine halbe Stunde performt haben. Als er den Knall hört, duckt er sich und flüchtet von der Bühne. Dafür trifft der Schuss einen Zuschauer im Publikum – der Getroffene befindet sich nun in einem kritischen Zustand in einem Krankenhaus. Nach diesem Vorfall wird das Konzert abgebrochen und die komplette Arena evakuiert.

Weitere Opfer werden nicht verzeichnet, allerdings soll der Schütze direkt nach dem Abfeuern die Flucht ergriffen haben. Die Polizei setzt jedoch alles daran, dem Täter auf die Schliche zu kommen – es bleibt zu hoffen, dass Lil Baby seine Tour fortsetzen kann. Bisher meldet sich der Rapper noch nicht zu dem Vorfall.

Getty Images Lil Baby im März 2023

Getty Images Lil Baby im Februar 2023

Getty Images Lil Baby auf der Paris Fashion Week im Januar 2023

