Lil Baby wurde wegen illegalen Waffenbesitzes verhaftet

Lil Baby sorgt schon wieder mit negativen Schlagzeilen für Aufmerksamkeit, doch was ist der Grund? Dominique Jones, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, wurde am vergangenen Montagabend in Las Vegas wegen des Besitzes einer illegalen Waffe verhaftet – das berichtete nun TMZ. Weitere Details zu dem mutmaßlichen Gesetzesverstoß hat die zuständige Polizei, die Las Vegas Metropolitan Police, bislang nicht veröffentlicht. Auch Lil Baby selbst hat sich noch nicht dazu geäußert.

Das ist nicht das erste Mal, dass der "Close Friends"-Interpret mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Im Jahr 2019 wurde er in Atlanta wegen Fehlverhaltens im Straßenverkehr und der Flucht vor der Polizei festgenommen. Zwei Jahre später geriet er in Paris in Schwierigkeiten, als er beim Konsum und Transport von Marihuana erwischt wurde. Daraufhin erhielt der 29-Jährige eine Geldstrafe, die er sofort zahlte.

Trotz seiner wiederholten Straftaten bleibt Lil Baby eine der einflussreichsten Figuren der aktuellen Hip-Hop-Szene: Nach einigen Mix-Tapes schaffte der US-Amerikaner mit seinem Album "Harder Than Ever" 2018 den Durchbruch. Neben seiner erfolgreichen Musikkarriere erwarb Lil Baby vor zwei Jahren zudem 25 Prozent der Modemarke Mitchell & Ness.

Getty Images Lil Baby, 2023 in Las Vegas

Getty Images Lil Baby, Musiker

