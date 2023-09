Traf er Familie? Prinz Harry vor Schloss Windsor gesichtet!

Hat er seine Familie gesehen? Heute jährt sich der Tod der Queen (✝96) zum ersten Mal. Im Netz hatten König Charles III. (74) und auch Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) bereits an die verstorbene Regentin erinnert. Auch Prinz Harry (38) ist derzeit in London. Gestern besuchte er eine Award-Show – ob er seine Familie zu Gesicht bekommen würde, war offen. Nun wurde Harry jedoch vor Schloss Windsor gesichtet!

Harry ist zumindest in der Nähe seiner Familie. Wie ein Foto zeigt, das The Sun vorliegt, besuchte der 38-Jährige das Schloss Windsor. Dort befindet sich die letzte Ruhestätte seiner Großmutter. Offenbar gedachte er der einstigen Regentin in der King George VI Memorial Chapel – und hinterließ seiner Oma möglicherweise auch einen Strauß Blumen. Ob er auf seinen Vater und Bruder traf, ist nicht klar – jedoch sehr unwahrscheinlich. König Charles soll sich derzeit auf Schloss Balmoral in Schottland aufhalten.

Ein Treffen mit William dürfte ebenfalls unmöglich sein. Denn der Thronfolger und seine Gattin Kate sollen sich aktuell in Wales befinden. Dort sollen sie zu Ehren der Queen an einem privaten Gottesdienst teilgenommen haben. Da Harry schon morgen nach Düsseldorf reist, ist ein Versöhnungsgespräch mit seiner Familie wohl eher ausgeschlossen.

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Mai 2019

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William im Februar 2017

