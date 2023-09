Ashton Kutcher und Mila Kunis unterstützen Danny Masterson

Sie halten noch immer zu ihrem Freund! Ashton Kutcher (45), seine Frau Mila Kunis (40) und Danny Masterson (47) verbindet eine Freundschaft, seit sie Ende der 90-er Jahre mit der Sitcom "That '70s Show" ihren Durchbruch hatten. Kürzlich wurde Danny jedoch wegen zweifacher Vergewaltigung angeklagt und zu 30 Jahren Haft verurteilt. Nun wird bekannt, dass Mila und Ashton trotz des Urteils noch immer hinter ihrem Freund Danny stehen!

Wie Radar Online berichtet, sollen Mila und Ashton, nachdem sie die Aussagen seiner Opfer gehört hatten, Briefe an den zuständigen Richter geschrieben haben, in denen sie Danny unterstützen. Dabei haben die beiden den Richter wohl auch um Nachsicht bei der Verurteilung des Schauspielers gebeten. Ashton soll Danny in den Schriften als "Vorbild" bezeichnet haben, während Mila seinen "außergewöhnlichen Charakter" gelobt habe. Der Eingang der besagten Briefe wurde in den Gerichtsdokumenten festgehalten, wobei die vollständige Abschrift dieser jedoch nicht veröffentlicht wurde.

Dass das Paar sich nicht öffentlich zur Verurteilung ihres langjährigen Freundes meldet, stößt vielen Fans sauer auf: Unter dem zuletzt veröffentlichten Video der beiden finden sich viele wütende Kommentare. "Stellt euch vor, ihr unterstützt einen Vergewaltiger", schreibt ein User. "Ich hoffe, euer Kumpel verrottet im Knast", kommentiert ein anderer. Ein weiterer Nutzer erzählt, dass er jeglichen Respekt gegenüber den beiden verloren hat.

Getty Images Mila Kunis and Ashton Kutcher in Los Angeles

Getty Images Danny Masterson und Ashton Kutcher in "The Ranch: Part 3"

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im März 2022

