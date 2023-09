Danny Masterson wird im Gefängnis 24 Stunden lang überwacht

Danny Masterson (47) wird ab sofort streng bewacht. Der "Die wilden Siebziger"-Star wurde im Mai in zwei von drei Fällen der Vergewaltigung schuldig gesprochen. Vor wenigen Tagen wurde schließlich das Strafmaß verkündet: Der Schauspieler muss für 30 Jahre ins Gefängnis. Ab sofort sitzt er seine Haftstrafe in einem Knast in Kalifornien ab. Und dabei wird Danny rund um die Uhr überwacht!

Wie TMZ berichtet, achten die Gefängnismitarbeiter akribisch auf den Serienstar. Der Grund: Sie wollen sicherstellen, dass es Danny gut geht. Sollte er Anzeichen von Stress zeigen, werde er umgehend zu einer psychiatrischen Untersuchung gebracht. Deshalb werde Danny fortan erst einmal 24 Stunden lang überwacht und zusätzlich checkt alle 30 Minuten ein Beamter nach ihm und sieht nach dem Rechten.

Dannys Anwalt Shawn Holley ist sich aber sicher, dass der 47-Jährige psychisch stark genug sei. Außerdem wollen sie gegen das Urteil in Berufung gehen. Shawn habe sich bereits mit mehreren führenden Berufungsanwälten getroffen und ist zuversichtlich, dass die Verurteilung in Höhe von 30 Jahren aufgehoben wird.

Anzeige

KAT / MEGA Danny Masterson vor dem Gericht in Los Angeles, April 2023

Anzeige

Getty Images Danny Masterson beim Launch Event zu "The Ranch" 2017

Anzeige

Getty Images Danny Masterson, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de