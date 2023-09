"Ich bin erleichtert": Leah Remini zu Danny Mastersons Haft

Sie spricht große Kritik aus! Leah Remini (53) war seit ihrer Kindheit Teil der religiösen Bewegung Scientology. Vor rund zehn Jahren kehrte sie allerdings der Sekte den Rücken zu und erhebt seither immer wieder schwere Vorwürfe. Dem Schauspieler und Scientology-Mitglied Danny Masterson (47) wurden mehrere Vergewaltigungen vorgeworfen, für die er schuldig gesprochen wurde. Der Schauspieler muss somit 30 Jahre im Gefängnis absitzen. Jetzt äußert sich Leah zu Dannys Haftstrafe.

Die King of Queens-Darstellerin befand sich im Gerichtssaal in Los Angeles, als das Urteil bekannt gegeben wurde, um die drei Opfer von Danny zu unterstützen. Kurz danach veröffentlicht sie auf Twitter ein Statement, in dem sie den 47-jährigen Schauspieler scharf kritisiert. "Ich bin erleichtert, dass dieser gefährliche Vergewaltiger von der Straße weg ist und nicht mehr in der Lage ist, Frauen mithilfe von Scientology [...] gewalttätig anzugreifen und zu vergewaltigen", schreibt sie.

Daraufhin spricht Leah großes Lob für die Opfer aus. "Die Frauen, die Dannys Raubzug überlebt haben, haben unermüdlich für Gerechtigkeit gekämpft. Ihre Hartnäckigkeit, Stärke und ihr Mut haben allen Opfern von Scientology die Hoffnung gegeben, dass Gerechtigkeit möglich ist", führt sie fort.

Getty Images Leah Remini, Schauspielerin

Getty Images Leah Remini im Dezember 2019

Getty Images Leah Remini bei den Emmy Awards im September 2019

