Nach Tod der Queen: So war Charles' erstes Jahr als König

Er probiert, ihr würdig zu sein. Am 8. September 2022 nahm die Welt Abschied von Queen Elizabeth II. (✝96). Sie diente 70 Jahre lang als britisches Oberhaupt. Ihr Sohn Charles (74) musste von dem Moment ihres Ablebens in ihre Fußstapfen treten und ist nun seit einem Jahr der neue König des Landes. Das erste Jahr des Amtes scheint König Charles III. problemlos überstanden zu haben!

In den vergangenen Monaten konnte man mehrere Unterschiede zwischen der Queen und ihrem Sohn feststellen. Im Gegensatz zu seiner Mutter soll der König politischer und kritischer sein. Dabei scheut er wohl nicht davor, seine eigene Meinung preiszugeben. Genauso scheint König Charles III. mehr Freude am Händeschütteln zu haben als seine Mutter.

Abgesehen von den Unterschieden bekommt der König auch viel Lob. Da er bereits vor seiner Rolle als Staatsoberhaupt viel Erfahrung mit Auslandsbesuchen hatte, sollen seine Aufenthalte in anderen Ländern ein Kinderspiel für ihn sein. Außerdem hält die britische Bevölkerung wohl viel von seinem Plan, die königliche Familie zu reduzieren. So könnten weniger Steuergelder an sie gezahlt werden.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2019

Getty Images König Charles in Aberdeenshire im September 2023

Getty Images König Charles im Juli 2019

