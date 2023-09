Eddie Murphys Sohn Myles und seine Carly haben geheiratet!

Was für freudige Neuigkeiten! Eddie Murphy (62) hat eine große Familie gegründet, denn er ist Vater von insgesamt zehn Kindern, die von insgesamt fünf verschiedenen Frauen stammen. Mit seinen Kids hat der Schauspieler wohl alle Hände voll zu tun – so stand nun auch eine wichtige Familienfeier im Hause Murphy an: Eddies Sohn Myles läuft nun mit seiner Partnerin Carly in den Hafen der Ehe ein.

Wie Bilder zeigen, die People vorliegen, war die Hochzeit ein voller Erfolg! Die Braut trägt an ihrem großen Tag ein mit Spitze besetztes Kleid im Meerjungfrauenstil mit einer langen Schleppe. Der Sohn des "Doktor Dolittle"-Stars gibt in einem schwarzen Anzug, einem weißen Hemd und Fliege eine gute Figur ab. Auch Papa Eddie hat sich ordentlich für die Feier herausgeputzt, genauso wie seine Ex-Frau und Mutter seines Sohnes Nicole (55). Gemeinsam posieren die Eltern mit dem Brautpaar für die Kamera und sehen dabei überglücklich aus.

Myles hatte seiner Carly bereits im Juli 2022 den Heiratsantrag gemacht: Auf einem Boot war Eddies Sohn vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen und hatte ihr die Frage aller Fragen gestellt. Ihre gemeinsame Tochter Evie hatte begeistert dabei zugesehen, wie ihre Mama den Antrag megahappy angenommen hatte.

Anzeige

Instagram / carly.olivia Eddie Murphys Sohn Myles mit seiner Partnerin Carly und ihrer gemeinsamen Tochter Evie

Anzeige

Getty Images Eddie Murphy, Golden Globe Awards 2023

Anzeige

Instagram / carly.olivia Eddie Murphys Sohn Myles mit seiner Partnerin Carly und ihrer gemeinsamen Tochter Evie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de