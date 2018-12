Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch das Fest, an dem die Familie zusammenkommt. Bei Eddie Murphy (57) war das gar nicht so einfach, denn der Schauspieler hat mittlerweile eine ziemlich große Rasselbande. Erst Anfang Dezember wurden der 57-Jährige und seine Verlobte Paige Butcher (39) Eltern eines Jungen. Für den "Dr. Dolittle"-Star ist es bereits das zehnte Kind. Zum ersten Mal postete Eddie jetzt ein Bild mit all seinen Töchtern und Söhnen!

An den Feiertagen positionierte sich der Leinwand-Held ganz stolz inmitten seines Nachwuchses und sorgte damit für eine Premiere. Das Foto teilte seine Tochter Bria auf ihrem Instagram-Account. Eddies Älteste Eric (29) und Christian (28), die aus zwei unterschiedlichen Beziehungen stammen, durften natürlich nicht fehlen. Genauso wenig wie Bria (29), Miles (26), Shayne (24), Zola (19) und Bella (16), die Eddie und seine damalige Frau Nicole Mitchell während ihrer 13-jährigen Ehe bekommen haben. Mit Spice Girls-Mitglied Mel B. (43) hat der Komiker ein Mädchen namens Angel Iris (11). Die zweijährige Izzy und der ein Monat alte Max Charles stellen das Leben von Eddie und seiner aktuellen Partnerin Paige auf den Kopf. Seine und Paiges Mütter ließen es sich auch nicht nehmen, mit ihren Enkeln auf dem Schnappschuss zu posieren.

Seit 2012 sind Eddie und Paige ein Paar. Vier Jahre später kam ihre Tochter Izzie auf die Welt und Ende November 2018 ihr Sohn. Seit September dieses Jahres sind die beiden verlobt. Wusstet ihr, dass Eddie so viele Kinder von so vielen Frauen hat? Stimmt ab!

Getty Images Eddie Murphy und seine Ex-Frau Nicole mit den Kindern Miley, Shayne und Brea, Oktober 2002

Getty Images Eddie Murphy im November 2012 in Beverly Hills

Getty Images Paige Butcher und Eddie Murphy bei den 20. Hollywood Film Awards

