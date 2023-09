John Stamos schwingt an seinem 60. Geburtstag das Tanzbein!

John Stamos (60) lässt es krachen! Der Schauspieler hatte von 1987 bis 1995 die Rolle des liebenswürdigen Onkel Jesse in der Sitcom Full House eingenommen und schaffte damit seinen großen internationalen Durchbruch. Seitdem spielte er in namhaften Filmen sowie Serien mit und arbeitet mittlerweile auch als Produzent. So konnte der US-Amerikaner in seinem Leben zahlreiche Erfolge feiern – doch nun wurde er für etwas anderes geehrt: John feiert seinen 60. Geburtstag im ganz großen Stil!

Das Motto der Party waren die 60er-Jahre, weshalb sich der Schauspieler für einen bunten, gestreiften Anzug mit einem gelben Hemd, einer gemusterten Weste und einer beigen Krawatte entschied. Wie die Aufnahmen des Events auf seinem Instagram-Account zeigen, war auch einiges los auf der Feier: Von Rodeo-Reiten, den Fake-Beatles bis Kerzen-Ausblasen wird einiges geboten. Dass der Serienstar allerdings schon 60 Jahre alt geworden ist, ist ihm kaum anzumerken: Auf der Tanzfläche lässt er die Hüften kreisen und groovt, was das Zeug hält!

Seine Frau Caitlin weicht ihm den ganzen Abend nicht von der Seite: Auch beim Tanzen wiegt sie sich neben John im Takt. Doch ohne die Brünette wäre das alles wohl nicht zustande gekommen. "Ich danke meiner wunderbaren Frau, die weiß, wie man eine Party schmeißt", bedankt sich der Hollywoodstar bei seiner besseren Hälfte unter seinem Post.

Getty Images John Stamos im Juli 2021

Getty Images John Stamos, Schauspieler

Getty Images John Stamos und seine Frau Caitlin

