Marvel-Star Chris Evans und Alba Baptista sind verheiratet!

Was für freudige Neuigkeiten! Nach langen Spekulationen hatte Chris Evans (42) Anfang dieses Jahres öffentlich gemacht, dass er und Alba Baptista (26) ein Paar sind. Seitdem machen der Marvel-Star und die Schauspielerin kein Geheimnis mehr daraus und zeigen sich hin und wieder mit niedlichen Pärchenfotos im Netz. Nun haben die Turteltauben wohl den nächsten Schritt gewagt: Chris und Alba haben geheiratet!

Wie Page Six erfahren haben will, soll die Feier im US-amerikanischen Bundesstaat Massachusetts stattgefunden haben – und zwar an einem ganz besonderen Ort: Die Zeremonie wurde wohl in ihrem Haus abgehalten! Dort haben sich die zwei Schauspieler vor den Augen ihres engsten Kreises das Jawort gegeben. Wie ein Insider berichtet, sollen strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sein, damit nichts von der Hochzeit an die Öffentlichkeit gerät: Die Gäste mussten wohl eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen und ihre Handys abschalten.

Doch warum halten Chris und Alba ihre Hochzeit und Details über ihre Beziehung so unter Verschluss? In einem Interview in dem Podcast "The Viall Files" erklärte Scott (39), der Bruder des Captain America-Darstellers, dass das Chris schwerfalle. Seiner Meinung nach können "Menschen […] Dinge sehr schnell ruinieren".

Instagram / chrisevans Chris Evans und Alba Baptista

Instagram / chrisevans Alba Baptista und Chris Evans

Instagram / chrisevans Alba Baptista und Chris Evans

