Private Audienz: Der Papst ist Fan von Sylvester Stallone!

Sylvester Stallone (77) hat einen sehr berühmten Bewunderer! Der Schauspieler gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Action-Helden aus ganz Hollywood. In der "Rocky"-Filmreihe begeisterte er seine Fans als Boxer, in Streifen wie "The Expendables" hingegen zeigte er sich von seiner knallharten Gangster-Seite. Und deshalb sind nicht nur zahlreiche Kinozuschauer Fans des US-Amerikaners: Das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus I. (86), steht auf "Rocky" und Co.!

Während eines Besuchs in Italien wurde Sylvesters Familie nun eine Audienz im Vatikan gewährt. Wie ein Video auf dem X-Account von "Vatican News" zeigt, freuten sich sowohl der Papst als auch der Schauspieler über das Treffen. Franziskus offenbarte gegenüber Sly sogar: "Wir sind mit Ihren Filmen groß geworden!" Der Hollywoodstar zeigte sich davon geschmeichelt und wagte einige kleine Boxschläge in die Luft.

Bei dem Besuch im Vatikan wurde Sly von seinem Bruder, Ehefrau Jennifer Flavin (55) und drei seiner Töchter begleitet. Seine Kinder sind der ganze Stolz des 77-Jährigen – doch leicht haben sie es mit ihrem berühmten Papa nicht. "Er ist für die meisten ziemlich einschüchternd", hatte Tochter Sistine (25) zuletzt über ihren Vater erklärt und sich besonders auf männliche Bekanntschaften bezogen.

Anzeige

ANSA via ZUMA Press / Action Press Die Familie Stallone mit Papst Franziskus

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige

Getty Images Sistine Stallone bei einem Event 2023

Anzeige

Passt es für euch, dass der Papst "Rocky" und Co. gesehen hat? Ja, absolut! Nein, das finde ich absurd! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de