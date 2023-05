Sylvester Stallone schlägt Verehrer seiner Töchter in Flucht

Sylvester Stallones (76) Töchter haben es in Sachen Liebe offenbar nicht einfach. Bereits seit über 50 Jahren steht der gebürtige New Yorker als Schauspieler vor der Kamera. Mit seiner Rolle in der bekannten Filmreihe "Rocky" erlangte er weltweit an Bekanntheit. Doch der Ruhm des fünffachen Vaters scheint für seine Töchter einen großen Nachteil zu haben: Sylvester schüchtere ihre potenziellen Partner ein!

"Er ist für die meisten ziemlich einschüchternd. Meistens kehren sie nicht mehr wieder zurück, wenn sie vorbeigekommen sind, um die Eltern kennenzulernen – einfach, weil er so furchterregend ist", plaudert Stallones Tochter Sistine (24) im Interview mit Today aus. Wie Sophia verrät, würde der 76-Jährige bewusst mit Messern hantieren und diese putzen, oder ihre Verehrer regelrecht niederstarren. "Ich traue ihren Absichten nicht, denn ich kenne die Männer", begründet Sylvester sein Verhalten.

Doch ein Mann konnte den Anforderungen des Schauspielers offenbar gerecht werden. Sylvesters Tochter Scarlet ist glücklich mit ihrem Freund Louis liiert. Das Zusammentreffen mit ihren Eltern sei damals besser vonstattengegangen als erwartet. "Das Kennenlernen war großartig. Jetzt sind sie Freunde", erzählt die 20-Jährige.

Anzeige

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone und Jennifer Flavin und ihre Töchter Sistine und Sophia

Anzeige

Getty Images Jennifer Flavin und Sylvester Stallone mit ihren Töchtern Sophia und Sistine

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone (m.) mit seinen Töchtern und seiner Ehefrau Jennifer (r.)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de