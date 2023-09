Rührende Worte: Patrice Aminati schwärmt von ihrem Daniel

Patrice Aminati teilt rührende Erinnerungen. Hinter dem Model liegen harte Monate: Seitdem sie im Frühjahr ihre Krebsdiagnose öffentlich machte, kämpft die Blondine gegen die Krankheit an. Die Behandlungen kosten die Mutter einer Tochter viel Kraft und sind schmerzhaft. Immer an ihrer Seite ist dabei ihr Mann Daniel Aminati (50). Und zu dessen 50. Geburtstag meldet sich Patrice nun mit emotionalen Zeilen zu Wort.

Am Samstag feierte der "taff"-Star seinen runden Ehrentag. Zu diesem Anlass postete seine Frau zahlreiche Fotos ihres Liebsten via Instagram – darunter zahlreiche Erinnerungen an die gemeinsamen Momente mit dem Musiker. "Mein Mann, mein Geliebter, mein Freund. Alles Gute zu deinem Geburstag, lieber Schatz. Auf dich, auf dein Glück, das auch das unseres ist, Gesundheit und darauf, dass das Beste noch vor dir, vor uns liegt. Ich liebe dich, ich liebe das Leben mit dir", schrieb sie dazu.

Zu seinem 50. Geburtstag hat Daniel selbst nur einen Wunsch. "Der größte Wunsch ist natürlich, dass meine Frau hoffentlich im nächsten Jahr die Diagnose bekommt, dass sie die Tabletten der Immuntherapie absetzen kann", hatte er zuvor gegenüber Bunte versichert. Für ihn gebe es nichts Wichtigeres als seine kleine Familie.

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im April 2023

Getty Images Daniel Aminati, TV-Moderator

ActionPress Daniel Aminati und Patrice Aminati

