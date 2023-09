Die Frau des Rappers Gzuz bekommt zum dritten Mal ein Kind

Baby Nummer drei ist im Anmarsch! Der Rapper Gzuz (35) wurde im März 2022 zu acht Monaten und zwei Wochen Haft verurteilt, nachdem ihm Körperverletzung und Verstöße gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz vorgeworfen wurden. Seine Partnerin Lisa heiratete der Musiker, bevor er hinter Gitter musste. Das Ehepaar hat bereits zwei gemeinsame Kinder. Nun wartet Gzuz und Lisas drittes Kind darauf, das Licht der Welt zu erblicken!

Auf Instagram teilt die Frau des Rappers ein Foto eines aktuellen Ultraschallbilds in ihre Story. Dazu schreibt sie: "Hello Nr. 3." Man kann den Körper des Babys schon sehr gut erkennen. Lisa macht sogar auf die kleinen Beine ihres Fötus aufmerksam. Anhand des Fotos scheint die bald Dreifachmama schon relativ weit mit ihrer Schwangerschaft zu sein.

Im Januar ging Gzuz ins Gefängnis, um seine Strafe abzusitzen. Nach ein paar Monaten wurde er in den offenen Vollzug verlegt. So konnte ihn seine Frau von der Anstalt abholen. "Abends kehrte der Verurteilte in die JVA zurück", erklärte die zuständige Staatsanwältin. Allerdings soll der 187-Strassenbande-Frontmann laut Bild seit Mittwoch wieder auf freiem Fuß sein.

Anzeige

Instagram / lisaerdbeer Ultraschallbild vom Baby von Gzuz und seiner Frau Lisa

Anzeige

Instagram / gzuz187_official Gzuz, Rapper

Anzeige

Instagram / gzuz187_official Gzuz, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de