Iris Klein feiert Laufstegdebüt bei New Yorker Fashion Week

Iris Klein (56) kann stolz auf sich sein. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) hat harte Monate hinter sich: Anfang dieses Jahres hatte sich ihr Mann Peter Klein (56) in Yvonne Woelke (41) fremd verliebt, was in einem öffentlichen Rosenkrieg geendet war. Mittlerweile ist die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin wieder glücklich vergeben und auch sonst geht es in ihrem Leben bergauf: Iris rockt nun den Laufsteg auf der Fashion Week in New York.

Wie Fotos, die Bild vorliegen, zeigen, strahlt die Mama von Jennifer Frankhauser (31) auf dem Catwalk: Die 56-Jährige trägt eine Lederleggings mit seitlicher Schnürung, ein Top mit Tiger-Print sowie eine bunte Jacke mit einem Hüftgürtel. Diesen Look präsentiert sie selbstbewusst den Zuschauern und läuft später sogar Hand in Hand mit Pia Bolte, die Designerin des Outfits, über den Laufsteg.

Noch bevor Iris auf der New Yorker Fashion Week gelaufen ist, hatte sich Yvonne noch darüber lustig gemacht. "Ich muss ein bisschen schmunzeln und lachen", hatte die Schauspielerin Promiflash verraten und weiter ausgeführt: "Man weiß ja, wie groß sie ist und was sie für eine Figur hat und in welchem Alter sie ist. Klar, man kann natürlich jetzt auch modeln. Es ist nie zu spät, eine Karriere anzufangen."

