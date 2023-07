Modeljob: Yvonne Woelke macht sich über Iris Klein lustig

Yvonne Woelke (41) teilt weiter aus! Der Schauspielerin war Anfang dieses Jahres unterstellt worden, mit Iris Kleins (56) Ehemann Peter (56) anzubandeln. Auch wenn die Blondine vehement behauptet, dass zwischen ihr und dem Lackierer nichts läuft, ging die Ehe der Katzenberger-Mama in die Brüche. Seitdem liefern die zwei sich eine unendliche öffentliche Schlammschlacht. Zuletzt verriet die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie bald auf einer Fashionshow in New York laufen werden. Ihre Rivalin Yvonne lässt sich gegenüber Promiflash nun darüber aus.

Promiflash traf die 41-Jährige am Rande der Fashion Week in Berlin. Dabei kam die aufkeimende Modelkarriere der 56-Jährigen zur Sprache. "Ich muss ein bisschen schmunzeln und lachen", gab die einstige Tatort-Darstellerin zu. "Man weiß ja, wie groß sie ist und was sie für eine Figur hat und in welchem Alter sie ist. Klar, man kann natürlich jetzt auch modeln. Es ist nie zu spät, eine Karriere anzufangen." Trotzdem glaube sie bei Iris nicht daran: "Ich glaube, das ist kein wirkliches Modeln." Yvonne denke, dass Iris viele Kosten auf sich nehme, um dabei zu sein. Eine richtige Karriere sei das laut der Berlinerin wohl nicht.

Yvonne hatte bereits vor einigen Tagen gegen Iris gewettert. "Den Song von D.K. finde ich gut. Warum die hoch geschnallte vollbusige Tante das als negativ und provozierend sieht, weiß ich nicht", hatte sie in ihrer Instagram-Story geschrieben. Mit D.K hatte das TV-Sternchen wohl Daniela Katzenberger (36) gemeint. Denn ursprünglich ging es bei der Follower-Frage lediglich um Yvonnes Meinung zum neuen Song der Katze.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Action Press / Müller,Ralf Yvonne Woelke beim Tabaluga-Event, März 2023

