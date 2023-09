Zickenkrieg? "Love Island"-Twins haben ähnlichen Typ Mann

Ist das Drama bei diesen beiden etwa schon vorprogrammiert? Endlich ist es so weit: Ab heute geht die achte Staffel von Love Island an den Start. In diesem Jahr entscheiden allerdings erstmals die Zuschauer der Datingshow, welche heißen Singles miteinander verkuppelt werden – und das ist vielleicht auch ganz gut so. Gegenüber Promiflash verraten Vanessa und Jenny, wie ihr Traummann aussieht.

Im exklusiven Interview mit Promiflash plaudern die Zwillinge nun aus, womit Männer bei ihnen punkten können. "Ich steh' auf Sunnyboys. Größer als 1,80 Meter, ein bisschen Muskeln, braune Haare, braune Augen", erklärt Jenny. Ihre Schwester Vanessa hat offenbar ein ähnliches Beuteschema: "Ich mag ältere Männer: groß, braune Haare, gerne tätowiert und muskulös. Und der Charakter sollte schön sein."

Aber alles halb so wild – auf große Streitereien der Schwestern werden die Zuschauer sich nicht vorbereiten müssen. Gegenüber RTLZWEI gab die schöne Brünette bereits Entwarnung: "Wir zicken uns manchmal kurz an. Aber dann ist es auch wieder gut." Wenn einer der Single-Männer einen Rat bezüglich der anderen braucht, wollen sich Jenny und Vanessa unterstützen.

RTL II Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTL II Jenny und Vanessa, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

RTL II Jenny, "Love Island"-Kandidatin 2023

