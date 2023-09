So ticken die "Love Island"-Zwillinge Vanessa und Jenny!

Sie wagen die Reise gemeinsam! In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Die neue Staffel Love Island startet am 11. September. Seit Montag sind auch die neuen Kandidaten bekannt. Unter den heißen Singles ist nicht nur ein Promispross – auch Schwestern wollen nach der Liebe suchen. Doch wie kam die Teilnahme an der Show im Umfeld der Zwillinge Vanessa und Jenny an?

"Sie dachte, wir machen bei Adam sucht Eva mit. Sie war aber schon erst mal überrascht", erzählt Jenny RTL2 von der Reaktion ihrer Mutter. Diese sei davon ausgegangen, dass die Mädels im Dorf bleiben werden und Kinder kriegen. "Einfach das normale Leben führen, was Eltern für einen wollen", gibt sie preis. Ihre Schwester ergänzt, dass es in ihrem Dorf auch nicht normal sei, an so einer Show teilzunehmen. "Wir sind da schon sehr präsent. Man redet auch über uns und wir kennen die Leute manchmal nicht mal", behauptet Vanessa.

Auf große Streitereien der Schwestern werden die Zuschauer sich nicht vorbereiten müssen: "Wir zicken uns manchmal kurz an. Aber dann ist es auch wieder gut", meint Vanessa. Trotzdem wollen die beiden einander unterstützen – besonders wenn einer der Single-Männer einen Rat bezüglich der Schwester braucht. "Wir würden da auf jeden Fall Tipps geben", verraten sie. Bei den anderen Mädels scheinen sie jedoch erst einmal vorsichtig sein zu wollen: "Ich bin doch da, um die Jungs kennenzulernen und nicht die Mädels", meint Vanessa. Sie wolle besonders auf sich gucken und dann auf ihre Schwester. "Weil ich weiß, sie kriegt so schnell das Herz gebrochen", schließt sie ab.

RTL II Jenny, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTL II Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTL II Jenny, "Love Island"-Kandidatin 2023

