Keine Chance! Rapper Macklemore scheitert an Berghain-Tür

Auch ein Superstar wird mal abgewiesen. Macklemore (40) begeistert die Hiphop-Fans bereits seit vielen Jahren. Besonders Hits wie "Thrift Shop" und "Can't Hold Us" hatten große Erfolge gefeiert. Live ist der Rapper ebenfalls ein echter Hingucker und zuletzt heizte er seinen Fans sogar in Deutschland ein: Auf dem Lollapalooza-Festival in Berlin lieferte er eine echte Show. Doch als Macklemore selbst feiern wollte, ließ ihn Berlins berühmtester Techno-Club nicht rein!

Beim Lollapalooza war er noch einer der Headliner und trat vor 65.000 Zuschauern auf. Das wollte Macklemore – der eigentlich Ben Haggerty heißt – danach gebührend im Berghain in der deutschen Hauptstadt feiern. Doch sein Ausflug in den Kultclub endete an der Eingangstür. "Wenn du abgewiesen wirst, wenn du versuchst, ins Berghain zu kommen... 1/4 in meiner Karriere", schreibt der 40-Jährige lachend bei Instagram. Schlimm scheint er die Zurückweisung also nicht zu finden.

Macklemore ist aber nicht der erste Star, dem das Berghain den Eintritt verweigert. Unter anderem Tech-Unternehmer Elon Musk (52) hatte dem Club einen Besuch abstatten wollen und musste wieder nach Hause gehen. Rapper Sido (42) hatte ebenfalls nicht rein gedurft. Schauspieler Elyas M'Barek (41) war zwar am Türsteher vorbeigekommen, doch Spaß hatte es ihm nicht gemacht. "Ich bin zu spießig fürs Berghain", hatte er gegenüber dem Tagesspiegel am Sonntag resümiert.

Anzeige

Action Press/Keuenhof, Rainer Macklemore beim Lollapalooza-Festival in Berlin, 2023

Anzeige

Getty Images Macklemore im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Elyas M'Barek im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de