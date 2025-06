Nanny attackiert: Brutaler Raubüberfall in Macklemores Haus

Rapper Macklemore (41) musste vor wenigen Tagen einen schockierenden Vorfall in seinem Zuhause in Seattle, Washington, verkraften. Wie The Sun berichtet, drangen zwei maskierte Männer in den frühen Morgenstunden eines Samstags durch die Terrassentür in das Anwesen des Musikers ein, während eine Nanny auf die drei anwesenden Kinder aufpasste. Die Eindringlinge sollen die Frau angegriffen und mit Bärenspray attackiert haben, woraufhin sie gezwungen wurde, sie zu einem der Schlafzimmer zu führen. Berichten zufolge forderten die Täter lautstark Schmuck und Wertgegenstände, bevor sie schließlich mit Uhren, Schmuckstücken und Schuhen entkamen. Der Musiker selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort.

Nach dem Überfall konnte sich die Nanny mit einer außergewöhnlichen Tat befreien: Sie biss einen der Männer und schaffte es so, den maskierten Angreifern zu entkommen. In ihrer Not suchte sie bei den Nachbarn Hilfe und klopfte an mehreren Haustüren, wie Aufnahmen einer Türklingelkamera zeigen. "Hilfe, bitte", flehte sie laut einer lokalen Quelle verzweifelt. Glücklicherweise blieb sie bei dem Angriff körperlich unverletzt, doch die Eindringlinge waren bei Eintreffen der Polizei bereits geflohen. Macklemore, der sein Haus 2014 für umgerechnet 1,8 Millionen Euro erwarb, hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert, da er zum Zeitpunkt des Einbruchs auf Tour in Irland war.

Der US-amerikanische Rapper ist bekannt durch Hits wie "Thrift Shop" und "Same Love". Privat ist er ein leidenschaftlicher Familienmensch. Zusammen mit seiner Frau Tricia Davis hat er drei Kinder: Sloane Ava Simone, Colette Koala und Hugo. Macklemore teilt auf Social Media gelegentlich Einblicke in sein Leben als Vater und zeigt sich stolz an der Seite seiner Familie. Der Vorfall in seinem Anwesen dürfte für die ganze Familie ein großer Schock sein, besonders für die Kinder, die sich zu der Zeit im Haus befanden.

Getty Images Macklemore, Rapper

Getty Images Macklemore mit seiner Frau Tricia Davis im Jahr 2014

