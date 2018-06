Was gibt es Schöneres, als den eigenen Geburtstag im Kreise seiner Liebsten zu verbringen? Das hat sich offenbar auch Rapper Macklemore (35) gedacht. Seinen 35. Geburtstag zelebrierte der frischgebackene Zweifachpapa mit seinen Mädels – seine Frau Tricia und er sind Eltern der zwei bezaubernden Töchter Sloane (3) und Colette, die am 16. März das Licht der Welt erblickt hat. Sein Glück wollte er seinen Fans natürlich nicht vorenthalten und postete ein zuckersüßes Foto mit dem jüngsten Familienzuwachs.

So weich können Rapper sein! Der "Downtown"-Interpret liefert in den sozialen Netzwerken gerne mal Einblicke in sein Privatleben, denn seine Girls sind sein ganzer Stolz! Pünktlich zu seinem Wiegenfest am 19. Juni teilte er eine Momentaufnahme seiner Papafreuden, auf der die blauäugige Colette in den Armen des Birthday-Boys liegt. "Ich feiere meinen Geburtstag mit meinem Baby", schrieb der Musiker aus Seattle zu dem Instagram-Pic. Auch die Fans gaben sich begeistert von dem Schnappschuss ihres Idols. "Alles Gute! Den Tag könntest du nicht besser verbringen", lautet nur einer von vielen Kommentaren.

Auch in der Vergangenheit hat Macklemore, der für seine tiefgründigen Texte bekannt ist, immer wieder seine Liebe zu seinen Frauen zum Ausdruck gebracht. Neben einem Foto, auf dem er seiner Jüngsten gerade das Fläschchen gibt, hatte er folgende Zeilen verfasst: "Meine Töchter – nie zuvor habe ich diese Liebe empfunden. Es rührt mich Tränen, wenn ich daran denke, wie viel Freude und Vollkommenheit sie in mein Leben gebracht haben."

Instagram / macklemore Macklemores Frau Tricia mit ihrer gemeinsamen Tochter Sloane

Instagram / macklemore Macklemore mit seiner Tochter Colette

Getty Images / Christopher Polk Macklemore, US-Rapper

