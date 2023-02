Rapper Macklemore macht seine Tochter (7) zu Regisseurin

Ein wahnsinns Vater-Tochter-Gespann! Der US-amerikanische Rapper Macklemore (39) hatte 2011 im Duo mit Ryan Lewis (34) seinen musikalischen Durchbruch geschafft. Ihre Nummer-eins-Hits "Can’t Hold Us" und "Thrift Shop" wurden weltweit gefeiert. Auch ohne Ryan Lewis war es dem Sänger gelungen, an die Spitze der Charts zu klettern. Nun arbeitet er weiter an seiner Solokarriere und hat ganz besondere Pläne für sein neues Musikvideo – Macklemore engagiert seine siebenjährige Tochter als Regisseurin!

Auf Instagram postete der Musiker ein Video, in dem er seine Tochter Sloane lobt, er sei begeistert von ihrem Mitwirken bei einem früheren Projekt. „Du wusstest genau, was du wolltest“, erklärte er ihr. "Du hast ein Händchen für Ästhetik und ich mag deinen Style", führt er weiter aus. Nun suche er einen Regisseur für das Video zu seinem neuen Lied „No Bad Days“. In diesem Moment realisiert Sloane, welches unglaubliche Angebot ihr Vater ihr da macht und sagt ihm mit einem breiten Lächeln und Tränen in den Augen zu.

Nach dem emotionalen Moment dreht sich die frisch eingestellte Regisseurin zur Kamera und ruft: "Action!" Das Musikvideo soll bereits am 3. März erscheinen. "No Bad Days“ ist Teil des neuen Albums „Ben“, welches Macklemore, der mit bürgerlichem Namen Ben Haggerty heißt, ebenfalls für den 3. März angekündigt hat.

Getty Images Macklemore mit Tochter Sloane 2020

Getty Images Ray Dalton und Macklemore bei den MTV Movie Awards 2013

Instagram / baba_g Macklemore und seine Familie

