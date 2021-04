Macklemores (37) Rasselbande bekommt wieder Verstärkung! Im Frühjahr 2018 durften sich der Rapper und seine Ehefrau Tricia Davis über die Geburt ihres zweiten Kindes freuen. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter: Die fünfjährige Sloane Ava Simone und ihre dreijährige Schwester Colette Koala. Auf Social Media teilt der stolze Papa sogar ab und zu mal ein Bild mit seinen Mädels. Schon bald wird auf den Familienporträts aber noch ein Gesicht mehr in die Kamera grinsen: Macklemore und seine Liebste erwarten wieder Nachwuchs.

Diese zuckersüße Nachricht verkündete Tricia jetzt ganz überraschend in ihrer Instagram-Story. Zu einem Selfie titelte sie lediglich "Sommerbaby". Was genau das bedeutet, erraten ihre Fans spätestens bei einem genaueren Blick auf den Bauch der Blondine – denn der ist schon verdächtig rund. Es besteht also kein Zweifel daran, dass Macklemore-Spross Nummer drei schon in wenigen Monaten das Licht der Welt erblicken wird. Der Dreifach-Vater in spe hat sich bisher aber noch nicht zu den Babynews zu Wort gemeldet.

Wie glücklich der Musiker und seine Liebste mit ihrem Alltag als Eltern sind, haben sie in der Vergangenheit schon mehrfach betont. Zum Muttertag im vergangenen Mai machte Macklemore der Tourmanagerin eine zauberhafte Liebeserklärung und dankte ihr dabei für die gemeinsamen Kids. "All die Jahre über wusste ich, dass du die beste Mutter bist. Ich hatte aber keine Ahnung, dass du all diese Erwartungen sogar übertreffen würdest", schrieb er im Netz.

Instagram / baba_g Macklemore und seine Familie

Instagram / baba_g Macklemores Frau Tricia Davis

Instagram / macklemore Rapper Macklemore und seine Familie

