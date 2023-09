Wieder ein Model: Bandelt Alex Pettyfer nun etwa mit ihr an?

Alex Pettyfer (33) kann gar nicht mehr aufhören, zu grinsen. Anfang des Jahres hatten immer wieder Gerüchte die Runde gemacht, dass es in der Ehe des Schauspielers mit Toni Garrn (31) kriseln würde. Ende am April dann die traurige Gewissheit: Die Eltern einer Tochter lassen sich scheiden. Den Trennungsschmerz scheint der "Beastly"-Star inzwischen überwunden zu haben: Alex wurde nun in Begleitung einer fremden Frau in New York gesehen!

Paparazzi lichteten den 33-Jährigen vor wenigen Tagen gemeinsam mit einer Brünetten in den Straßen von Manhattan ab. Bei der Frau an seiner Seite soll es sich um das brasilianische Model Alana Felisberto handeln. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den vertrauten Umgang der beiden miteinander. Ist die Beauty etwa die neue Frau an Alex' Seite? Der Filmstar und die 25-Jährige wurden dabei erwischt, wie sie heftig miteinander turtelten und sich küssten.

Und auch seine Ex Toni Garrn scheint wieder in Flirt-Laune zu sein. Wie Bild im Mai berichtet hatte, soll das Model heftig mit seinem Ex Leonardo DiCaprio (48) bei den Filmfestspielen in Cannes geflirtet haben. Und auch mit dem Männermodel Jon Kortajarena (38) hatte sie die ein oder andere Zärtlichkeit auf dem roten Teppich ausgetauscht.

