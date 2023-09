Soul-Legende Amy Winehouse wäre heute 40 Jahre alt geworden

Sie hätte heute ihren Ehrentag gefeiert. Amy Winehouse (✝27) wurde mit nur Anfang 20 eine der bekanntesten Jazz- und Soulsängerinnen. Die Britin galt als großer Star am Musikhimmel und feierte viele Erfolge. Jahre später bewegen ihre Songs immer noch Millionen von Menschen – die "Valerie"-Interpretin ist im Juli 2011 an einer Alkoholvergiftung verstorben. Anlässlich ihres 40. Geburtstages gibt Promiflash euch einen kleinen Überblick über Amys Leben.

2006 gelang ihr mit ihrem Album "Back To Black" ihr großer Durchbruch. Im Laufe ihrer Karriere wurde die Künstlerin mit sechs Grammy Awards ausgezeichnet. Als ihr Markenzeichen galten ein dicker Lidstrich und die Beehive-Frisur, die besonders in den 60ern beliebt war. Doch der große Erfolg brachte für Amy auch schwerwiegende Probleme mit sich: Sie litt unter psychischen Problemen und wurde drogensüchtig. Hinzu kam die Alkoholabhängigkeit, an dessen Folgen Amy am 23. Juli 2011 starb.

Ihr Tod hinterließ bei ihren Liebsten eine große Lücke. So erinnert sich ihr Ex-Mann Blake Fielder-Civil (41) an ihrem Geburtstag an seine einstige Liebe. "Es ist verheerend, dass sie nicht hier ist. Ich denke die ganze Zeit an sie, ich habe heute Morgen an sie gedacht, als ich ihr zum Geburtstag gratuliert habe, sie war meine beste Freundin", erklärte er in der Show "Good Morning Britain".

Getty Images Amy Winehouse, Sängerin

Getty Images Amy Winehouse, Sängerin

Getty Images Amy Winehouse mit Blake Fielder-Civil bei den MTV Movie Awards 2007

