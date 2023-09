Irina Shayk datet Tom Brady, will aber trotzdem Ex heiraten!

Kann sie sich etwa nicht entscheiden? Irina Shayk (37) soll aktuell mit dem ehemaligen Footballspieler Tom Brady (46) anbandeln. Zuletzt wurde das frühere Victoria's Secret-Model vor der Wohnung des Sportlers entdeckt. Aber das scheint nicht der einzige Mann in Irinas Leben zu sein: Vergangene Woche war die Beauty nämlich mit ihrem Ex Bradley Cooper (48) gemeinsam im Urlaub. Doch für wen schlägt ihr Herz denn nun?

Eine Quelle verrät gegenüber Page Six, dass Irina wohl immer noch darauf hofft, mit dem "The Hangover"-Star den Bund fürs Leben zu schließen. "Es wurden Jahre in die Beziehung gesteckt", erläutert der Insider. Angeblich plant die 37-Jährige aber dennoch, weiterhin Zeit mit Tom zu verbringen, falls Bradley nicht mit ihr "den nächsten Schritt gehen" will.

Ein anderer Insider erklärte, dass der Schauspieler sich tatsächlich für das neue Glück seiner Ex freuen würde. "Shayk und Cooper sind schon so lange nicht mehr zusammen", meinte die Quelle und führt aus: "Sie sind Eltern und das war's. Sie sind beste Freunde. Sie sind glücklich. Brad mag Tom wirklich, und es gibt nichts als Unterstützung."

