Nach Urlaub mit dem Ex: Irina Shayk bei Tom Brady gesichtet!

Irina Shayk (37) scheint einfach nicht die Finger von ihm lassen zu können! Das Supermodel soll seit einigen Wochen keinen Geringeren als den Footballstar Tom Brady (46) daten. Doch Ende August ging es für die Laufstegschönheit und ihren Ex Bradley Cooper (48) in den Urlaub. Ein Liebescomeback wird es bei dem Schauspieler und der gebürtigen Russin wohl nicht geben, denn: Irina wurde vor Toms Wohnung gesichtet!

Dem wachsamen Auge der Paparazzi konnte die 37-Jährige nicht entgehen! Auf Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, ist nämlich zu sehen, wie Irina auf dem Weg zu Toms Bleibe ist. Die Beauty soll zehn Minuten in ihrem Wagen gewartet haben, bis sie dann in das Apartment des NFL-Stars ging – Tom sei nur einige Minuten vor ihr angekommen. Die Turteltauben sollen dann den gesamten Nachmittag in trauter Zweisamkeit verbracht haben.

Dass die zwei sich weiterhin kennenlernen wollen, bestätigte zuletzt ein Insider gegenüber TMZ. Laut ihm verbringen Tom und Irina weiterhin romantische Dates und stehen immer noch in Kontakt.

Getty Images Irina Shayk bei den Filmfestspielen von Venedig

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Getty Images Irina Shayk auf einem Event im Mai 2023

