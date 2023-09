"Love Island"-Eifersuchtsdrama: Fans sind genervt von Fabi!

Die meisten verstehen ihn nicht! Tag vier bei Love Island – und schon jetzt markiert der Kandidat Fabi in der Datingshow sein Revier. Von Anfang an versteht er sich gut mit der Beauty Alessandra. Doch jedes Mal, wenn eine Granate in die Liebesvilla kam, machte der Lockenkopf sich Sorgen – und wurde eifersüchtig. Nicht nur Alessandra ist davon genervt, sondern auch die Zuschauer!

Via X machen die Fans ihrem Ärger Luft und positionieren sich ganz klar auf Alessas Seite. "Sie macht gar nichts und er kommt nicht klar. Er hängt ihr am Arsch, wie so ein unsicheres Küken" oder "Was stimmt mit Fabi nicht? Kann mir das jemand erklären? Was fehlt ihm? Was ging schief in der Vergangenheit?", zeigen sich beispielsweise zwei User empört. Andere sind sich sicher: Fabi fehlt es an Selbstbewusstsein und Reife!

"Fabi, der Inbegriff von toxischer Männlichkeit. Fabi, werd erwachsen!", spricht ein Nutzer vielen anderen Zuschauern aus der Seele. Alessandra konnte nicht anders, als ein paar Tränchen wegen der Situation zu verdrücken. Das Ganze erinnere sie an einen ihrer Ex-Freunde, der zum Ende der Beziehung ausgerastet sei.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe" ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Fabi und Alessandra bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Alessandra und Fabi

Anzeige

RTLZWEI Fabi, "Love Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de