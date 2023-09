Führt direkt zu OnlyFans: Katja Krasavice hat QR-Code-Tattoo

Katja Krasavice (27) trägt ihre Erotikkarriere nun unter der Haut. Schon seit Jahren ist sie mit freizügigem Content auf YouTube total erfolgreich. Inzwischen hat sie sich aber auch als Rapperin einen Namen gemacht. Auf OnlyFans ist die Influencerin mit heißen Videos und Bildern zu finden – und scheint in Sachen Sex keine Grenzen zu haben. Nun hat sich Katja sogar auch für OnlyFans tätowieren lassen!

"Leute, ich habe mir das krasseste Tattoo ever stechen lassen", kündigte sie auf Instagram an: Auf dem Arm der Sängerin prangt jetzt ein großer QR-Code und darunter die Worte "Pay Me" (deutsch: "Bezahl mich"). Doch wohin führt der Code, wenn man ihn eingescannt hat? Direkt auf Katjas OnlyFans Account. "Dieses Tattoo würde sich niemand trauen, aber ich bin Katja, ich traue mich das. [...] Ich bin nicht nur die erfolgreichste Frau auf OnlyFans in Deutschland, sondern ich habe es auch noch auf meiner Haut", freut sie sich. Dennoch ist sich der Nackedei auch sicher, das Tintenkunstwerk eines Tages zu bereuen.

Bei den Fans kommt das Tattoo allerdings super an. "Ein normales Tattoo passt auch nicht zu Katja, es muss was Verrücktes sein und wir lieben dich dafür" und "Okay, das kam definitiv unerwartet. Aber dafür lieben wir sie", freuen sich die Follower über diese "legendäre" Aktion.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice und ihr Tattoo im September 2023

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, April 2023

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

