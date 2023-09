Marc-André ter Stegen und Partnerin erwarten zweites Kind

Sie schwelgen im Familienglück. Der Barcelona-Torhüter Marc-André ter Stegen (31) ist seit 2012 an seine Frau Dani vergeben. Das Paar hat sich im Jahr 2017 das Jawort gegeben. Nur zwei Jahre später erblickte dann ihr erstes gemeinsames Kind, Sohn Ben, das Licht der Welt. Nun überrascht das Paar seine Community erneut mit zuckersüßen News: Denn Marc-André und seine Dani erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs.

"Unsere Familie wächst", schreibt die Frau an der Seite des Profi-Sportlers zu einem Instagram-Beitrag. Dieser zeigt unter anderem ein Schwarz-Weiß-Foto der werdenden Mutter. In diesem präsentiert sie stolz und einzig gekleidet in einen schwarzen Bikini ihren bereits deutlich erkennbaren Babybauch. In einem weiteren Schnappschuss legt sie gemeinsam mit Söhnchen Ben und Marc-André eine beschützende Hand auf ihren Bauch. Der kleinen Familie ist die Freude über den anstehenden Nachwuchs dabei deutlich anzumerken.

Nicht nur privat, sondern auch karrieretechnisch scheint es bei dem Torhüter aktuell kaum besser laufen zu können. Nachdem Manuel Neuer (37) im Dezember vergangenen Jahres einen Bruch des Unterschenkels erlitten hatte, hatte Marc-André ihn vertreten dürfen. Seither stehen die Chancen für den Sportstar, bei der nächsten EM das Tor zu hüten, keineswegs schlecht.

Instagram / daniterstegen Dani ter Stegen, Frau von Marc-André ter Stegen

Instagram / daniterstegen Dani ter Stegens Babybauch

Getty Images Marc-André ter Stegen mit seiner Frau Daniela, 2019

