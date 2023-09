Nach Schwangerschaftstest: Anna-Maria Ferchichi war traurig

Ihr ging es nicht gut. Anna-Maria Ferchichi (41) hatte vor wenigen Monaten ihre neunte Schwangerschaft verkündet. Doch schon von Anfang an hatte Bushidos (44) Frau das Gefühl gehabt, dass etwas nicht stimmen könnte. Dabei sollte die Frau des Rappers recht behalten: Es war eine Eileiterschwangerschaft – nach wenigen Wochen erlitt sie dann eine Fehlgeburt. Nun verrät Anna-Maria, wie es ihr nach dem positiven Schwangerschaftstest gegangen war.

"Ich hatte einen Schock", gibt sie in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi" zu. Das Gefühl habe auch überhaupt nicht nachgelassen. "Ich habe die Drillinge angeschaut, die alle an meinem Bein geklebt haben und ich dachte mir innerlich nur: 'Aber ich muss doch Zeit für euch haben'", erinnert sie sich zurück. Bei früheren Schwangerschaften sei die Freude immer riesig gewesen – dieses Mal sei das anders gewesen. "Ich hatte so einen Kloß im Hals. [...] Ich hatte eine unfassbar tiefe Traurigkeit in mir, die nicht wegging", gibt Anna-Maria zu.

Im vergangenen Monat berichtete auch Bushido von den Fragen, die ihm nach dem Test durch den Kopf gegangen seien: "Was ist, wenn irgendwas ist? Was, wenn was passiert? Was, wenn das Kind nicht gesund ist? Was, wenn meiner Frau irgendetwas zustößt?" Die Sorgen hätten ihn nicht losgelassen, weshalb er und Anna-Maria nun besonders vorsichtig sein wollen, erklärte er gegenüber RTL.

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im August 2023

Anzeige

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de