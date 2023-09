So glücklich wirkten Hugh Jackman und Frau kurz vor Trennung

Damit rechnete wohl keiner! Hugh Jackman (54) und Deborra-Lee Furness (67) beenden ihre Beziehung. Nach 27 Jahren Ehe wollen sie nun getrennte Wege gehen, um sich individuell weiterentwickeln zu können, heißt es in dem Statement des Schauspielers und der Produzentin. Ein Insider erklärte zudem, dass sich aus ihrer Liebe angeblich eine Freundschaft entwickelt habe. Das sah vor ein paar Monaten aber gar nicht so aus: Hier wirkten Hugh und Deborra-Lee noch total happy miteinander!

Gemeinsam besuchten sie Ende Juni ein Event in London. Hugh und Deborra-Lee liefen meist Händchen haltend mit einem Lächeln im Gesicht durch den Hyde Park. Zudem unterhielten sie sich angeregt – von Krise fehlt auf den Bildern jede Spur. Jedoch soll zwischen den beiden auch jetzt kein böses Blut fließen, wie sie betonten.

"Wir nehmen dieses nächste Kapitel mit Dankbarkeit, Liebe und Freundlichkeit in Angriff. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie unsere Privatsphäre respektieren, während unsere Familie diesen Übergang in unser aller Leben meistert", heißt es in dem gemeinsamen Statement zur Trennung, welches People vorliegt. Ihre Familie habe auch jetzt die höchste Priorität.

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman, 2022

MEGA Hugh Jackman und Debora-Lee Furness im Juni 2023

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

