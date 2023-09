"Viel zusammen durchgemacht": Mrs.Marlisa lernt Mann kennen

Hat sie ihr Herz verschenkt? Mrs.Marlisa ist vor allem durch ihre Temptation Island-Teilnahme mit ihrem Ex Fabio bekannt – sie hatten das Experiment bestanden, doch nach der Show kam trotzdem die Trennung. Seitdem gilt sie als Single-Lady, die hin und wieder ein Techtelmechtel mit anderen Realitystars hat. Auch jetzt datet Marlisa jemanden – und es scheint ziemlich ernst zu sein!

Während der B:Real-Dreharbeiten sprach die Influencerin mit Promiflash über ihr Liebesleben und packte aus: Bei ihr läuft es richtig gut! "Man wird in der zweiten Staffel einen Mann sehen, den ich aktuell sehr intensiv kennenlerne. [...] Wir haben uns Anfang März kennengelernt über Instagram und haben auch schon sehr, sehr viel zusammen durchgemacht in den letzten Monaten und jetzt gucken wir mal, wohin die Reise geht", schilderte Marlisa. Um wen genau es sich handelt, wird bald in der Reality-Daily-Soap zu sehen sein.

Das konnte sie aber bereits verraten: dass sie bereits Gefühle für ihn hat! Marlisa und den Unbekannten verbindet "etwas sehr Starkes" und sie liebe es, Zeit mit ihm zu verbringen. "Besonders macht ihn, dass wir über alles reden können, dass wir den gleichen Humor haben und dass wir beide eine harte Zeit hatten, in der wir füreinander einfach da waren", führte sie aus.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa im Juli 2022

RTL Mrs.Marlisa bei "Prominent getrennt"

