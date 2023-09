Calvin Kleinen wurde auf Oktoberfest respektlos behandelt

Damit hat er wohl nicht gerechnet. Gestern startete das Oktoberfest in München. Diesen Anlass nutzen auch viele Stars, um sich mal wieder so richtig herauszuputzen. In Dirndl und Lederhose sind viele Promis tagtäglich auf der Wiesn unterwegs – auch Giulia Siegel (48). Die DJane hat ganze 40 Dirndls im Schrank hängen. Auch Calvin Kleinen (31) und sein Bruder Marvin Kleinen statteten dem Oktoberfest einen Besuch ab. Doch das Geschwistergespann machte leider keine guten Erfahrungen.

In seiner Instagram-Story macht der Realitystar seinem Ärger Luft. "Wir haben selten so viel Respektlosigkeit erlebt wie auf dem Oktoberfest in München", beginnt er seine Erzählung. Da Calvin und sein Bruder den ganzen Tag auf einem Dreh gewesen seien, hatten die Geschwister keine Tracht an – die Wiesn wollten sie dennoch nicht verpassen. "Das war der Grund dafür, dass uns richtig viele Leute richtig respektlos behandelt haben, weil wir einfach keine Tracht anhatten", ärgert sich der Sänger weiter.

Doch davon lassen sich die Brüder die Laune nicht verderben. Eigentlich wollten die beiden sich eine Tracht besorgen gehen – doch nach ihren gestrigen Erlebnissen haben Calvin und Marvin ihren Plan geändert: "Wir ziehen heute extra keine an, wir gehen mit Jogginghose aufs Oktoberfest. Wir werden keine Tracht tragen – aus Prinzip!", stellt Calvin klar.

Getty Images Giulia Siegel auf dem Oktoberfest 2022

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Juni 2023

RTL / Frank Beer Marvin und Calvin Kleinen bei "#CoupleChallenge"

